Karim Benzema va signer à Al-Hilal !

Deux ans et demi après son départ pour Al-Ittihad, Karim Benzema va bien quitter le club de Djeddah pour rejoindre Al-Hilal.

Par Kevin Massampu
2 min.
Karim Benzema sous les couleurs d'Al-Ittihad @Maxppp

Après plus d’une décennie couronnée de trophées au Real Madrid, Karim Benzema avait décidé de rejoindre la Saudi Pro League à l’été 2023. Un gros coup pour ce championnat émergent, qui avait réussi à attirer quelques mois auparavant Cristiano Ronaldo du côté d’Al-Nassr. Arrivé à Al-Ittihad dans la peau d’une superstar, le Ballon d’Or 2022 est rapidement devenu l’élément clé de la formation de Djeddah, avec qui il a remporté deux trophées : la Coupe nationale saoudienne et, surtout, le Championnat en 2025.

Si l’histoire entre les deux parties semblait sans remous, elle a finalement connu des turbulences durant ce mois de janvier. À six mois de la fin de son contrat, l’ex-Lyonnais s’est vu proposer une prolongation de contrat, qui ne lui a pas convenu, comme nous vous le révélions. Il avait ainsi décidé de se retirer de l’équipe d’Al-Ittihad pour la rencontre face à Al-Fateh (2-2), le temps que sa situation ne soit réglée. Voyant que les discussions entre Benzema et Al-Ittihad n’avançaient plus, Al-Hilal a saisi cette opportunité pour approcher le Lyonnais.

Contrat jusqu’en juin 2027

Un choix payant. Selon nos informations, l’actuel leader de Saudi Pro League a bien décroché la signature de l’attaquant français. Benzema a parachevé un contrat d’un an et demi. Un transfert qui va débloquer les dossiers en attente, et notamment le départ de N’Golo Kanté à Fenerbahçe.

Santi Aouna
🚨🔵🇫🇷 #SPL |

✍️ Karim Benzema will sign a contract with Al-Hilal until June 2027
Voir sur X

Simone Inzaghi voit donc arriver dans ses rangs un nouvel atout offensif, lui qui dispose déjà de Darwin Nuñez, de Marcos Leonardo ou de l’ex-Rennais Kader Meïté, arrivé il y a quelques jours seulement. Quant à Benzema, il reste en Arabie saoudite, lui qui ne souhaitait pas retrouver l’Europe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
SPL

SPL
Ittihad
Al Hilal
Karim Benzema

