Skelly Alvero va rejoindre Amiens

Prêté au Werder Breme par l’Olympique Lyonnais, puis acheté définitivement par le club allemand l’été dernier en échange de 4,75 M€, l’ancien milieu de terrain de Sochaux joue très peu chez le 12e du classement de Bundesliga. Son coach, Peter Niemeyer, avait eu des mots forts sur l’ex-Lyonnais, en assurant qu’il «n’a pas la tête libre. De ce fait, Skelly n’atteint pas sa limite de performance. Je souhaite qu’il appuie sur le bouton "reset" et qu’il retrouve sa décontraction».

La suite après cette publicité

D’après nos confrères de Fussball Transfers, Skelly Alvero est en passe de retourner en France. En effet, un accord total avec conclu entre le Werder Brême et Amiens pour un prêt jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat. Alvero a disputé six rencontres avec la formation allemande (1 but) et va renforcer le 16e de Ligue 2.