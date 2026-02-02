Mathys Angely rejoint Anderlecht

Comme annoncé précédemment, le jeune défenseur français Mathys Angely va quitter Wolfsbourg. Selon nos informations, il va être prêté à Anderlecht avec option d’achat. Il intègre ainsi directement les pros.

Prometteur défenseur central gaucher, il était suivi par de nombreux clubs, dont en L1. Mais le club belge le suivait depuis Bordeaux et avait tenté de le recruter depuis plusieurs mercatos.