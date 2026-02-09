Real Madrid : Arda Güler se fait détruire en Espagne

C’est un petit miracle permanent. Sans convaincre, avec un contenu toujours critiqué par les fans et les médias, le Real Madrid reste largement dans la course pour le titre de Liga, à un seul petit point du FC Barcelone. Dimanche, face à Valence (2-0), les Merengues ont encore pris les trois points malgré une prestation globale indigeste, et cette fois, c’est un petit coup de génie d’Alvaro Carreras qui a fait la différence, alors que Kylian Mbappé a fait le break en toute fin de partie.

Si le comportement du Français fait énormément parler, lui qui est allé jusqu’à insulter le quatrième arbitre, ça ne masque pas les nombreuses lacunes de l’équipe, encore pointées du doigt par la presse madrilène. Tout comme Alvaro Arbeloa, qui avait pourtant bien commencé son aventure sur le banc, récolte aussi de nombreuses critiques. Mais ce lundi, ces dernières s’articulent surtout autour d’un joueur : Arda Güler.

Güler doit changer de style de jeu

« Il n’a pas les qualités : pourquoi il n’est pas et ne sera jamais le nouveau Modric. Le Turc montre de la qualité, mais il est loin de ce que cherche l’équipe », titre par exemple la Cadena SER. « Ce que les dirigeants du Real Madrid avaient imaginé avec lui en début de saison doit disparaître », a de son côté expliqué le journaliste du média Antonio Romero, invitant donc la direction et le staff du club à comprendre que l’ancien du Fener ne sera jamais le leader technique qu’ils imaginaient.

« C’est un bon joueur, on le voit tous, il a le meilleur pied sur le terrain, ça on le fait aussi, et on sait aussi qu’il ne veut pas jouer au milieu. Il veut jouer comme en Turquie, que toute l’équipe joue pour lui et qu’il puisse faire ce qu’il veut sur le terrain. Mais ici ça ne se passe pas comme ça. Il y a un autre travail à faire, et pas uniquement chercher la dernière passe. Il doit aider plus au milieu et c’est quelque chose qu’il ne fait pas », a pour sa part lancé l’ancien joueur du Real Madrid et de la sélection espagnole Rafa Alkorta. Le message est passé…