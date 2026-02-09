Real Madrid : Kylian Mbappé a pété un câble contre Valence !

C’était un déplacement difficile à négocier pour le Real Madrid. Certes, Valence est dans les tréfonds du classement de la Liga, mais les duels entre les deux équipes à Mestalla sont toujours très chauds. Surtout que pour ce duel, Alvaro Arbeloa devait composer sans plusieurs joueurs importants, dont deux de ses meilleurs attaquants, à savoir Vinicius Jr et Rodrygo. Les Merengues ont tout de même réussi à repartir de la ville côtière avec un succès 2-0, pas forcément brillant mais qui leur permet de rester dans la roue du Barça.

Les troupes d’Alvaro Arbeloa ont eu du mal et c’est sur une belle action individuelle d’Alvaro Carreras que le premier but est venu, en deuxième période. En toute fin de partie, Kylian Mbappé a lui aussi fait trembler les filets, inscrivant son 23e but de la saison en championnat, ouvrant bien son pied pour expédier un centre de Brahim Diaz au fond des cages. Malgré un match plutôt moyen dans le jeu, le Bondynois a donc répondu présent. Mais après ce match à Mestalla, en Espagne on parle plus de son comportement à la mi-temps que de ce but.

Mbappé s’est lâché

Effectivement, l’international tricolore était très agacé. A la mi-temps, au moment de quitter le terrain, où on l’a vu échanger des mots avec le quatrième arbitre, se plaignant d’un hors-jeu. « Comment il peut être hors-jeu ? Je te demande une explication », lance le joueur. « Avec la caméra, c’est forcé. Je suis désolé, on en parle à l’intérieur », répond le quatrième arbitre, conscient que l’échange est filmé. Puis, Kylian Mbappé lui lance « alors on rentre », et commence à s’exaspérer en voyant que l’arbitre ne le suit pas vers le tunnel des vestiaires : « pourquoi tu ne viens pas ? ». Il termine par lui lâcher une insulte en français, l’insultant de « tête de bite ».

Sur une autre séquence, un peu plus tard, dans le tunnel des vestiaires cette fois, il invective encore le quatrième arbitre. « Tu viens me parler et tu ne me regardes pas. Tu me dis qu’on se parle à l’intérieur. Je suis à l’intérieur. Pourquoi tu ne me parles pas ? », s’emporte ainsi le Bondynois, avant de se tourner vers Camavinga. « C’est trop des bouffons les arbitres frère », lance-t-il ainsi à son compatriote. Des propos qui ne devraient pas lui valoir de sanctions, mais qui le desservent clairement…