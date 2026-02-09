Wylan Cyprien a retrouvé un club. À 31 ans, l’ancien milieu de terrain de Nice, Lens et Nantes rebondit en Israël. Après une expérience ratée en Chine, où il n’a disputé que 12 matches avec Changchun Yatai, Cyprien s’est engagé en faveur du Maccabi Netanya.

L’actuel huitième du championnat israélien a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. À noter toutefois que la formation n’a pas précisé la durée du contrat signé par le Français.