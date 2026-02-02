Matt O’Riley quitte déjà l’OM !

Matt O’Riley n’aura donc jamais su s’imposer sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Débarqué sur la Canebière l’été dernier, le milieu de terrain danois avait pourtant tout de la belle recrue, certains voyant déjà une association parfaite avec son compatriote Pierre-Emile Højbjerg. Oui mais voilà, après quelques mois, les supporters phocéens ont rapidement déchanté.

Auteur de 25 apparitions toutes compétitions confondues (7 en Ligue des Champions) sous les couleurs marseillaises, le natif de Londres n’a jamais vraiment brillé, malgré quelques sorties remarquées. Des performances trop irrégulières, qui auront finalement poussé les hautes sphères olympiennes à mettre fin à cette collaboration.

Retour à l’envoyer pour Matt O’Riley

Selon nos dernières informations, le prêt de l’international danois (6 sélections) a été cassé. Le gaucher d’1m89 est donc de retour à Brighton, avec qui il avait joué deux matches de Premier League en début de saison. Pour rappel, O’Riley, lié aux Seagulls jusqu’en juin 2029, ne peut pas rejoindre un troisième club pour la fin de la saison.

Il va donc retrouver le club coach par Fabian Hürzeler et pointe actuellement à la treizième place de Premier League. La saison dernière, le milieu de terrain danois n’avait pas convaincu à Brighton même s’il avait su apporter en fin de saison (26 apparitions, 2 buts et 4 passes décisives). Le natif de Londres aura une deuxième chance à Brighton, à lui de la saisir désormais.