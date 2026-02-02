Menu Rechercher
Leverkusen : Jeanuël Belocian prêté sans option d’achat à Wolfsburg

Par Josué Cassé
Jeanuël Belocian @Maxppp

Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Bayer Leverkusen, le défenseur français Jeanuël Belocian (20 ans) va poursuivre sa saison du côté de Wolfsbourg. Selon nos dernières informations, le défenseur de 20 ans est prêté sans option d’achat.

Pour rappel, l’ancien talent du Stade Rennais n’est apparu qu’à huit reprises sous le maillot du club allemand. Son arrivée en Basse-Saxe représente une belle opportunité pour relancer son aventure en Allemagne.

Pub. le - MAJ le
