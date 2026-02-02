Liga : Neal Maupay marque déjà mais Séville coule

Quatorzième du classement de Liga au coup d’envoi, le Séville FC se déplaçait à Majorque, 18e et autre candidat au maintien pour le compte de la 22e journée. Les choses ont mal débuté pour les Andalous, menés dès la 26e minute de jeu après un penalty transformé par Muriqi. Heureusement pour eux, leur dernière recrue offensive a immédiatement fait parler la poudre.

La suite après cette publicité

Arrivé en provenance de Marseille, Neal Maupay a égalisé juste avant la mi-temps. Malheureusement pour le club de Nervion, Majorque s’est réveillé en deuxième période. Costa, Darder et Torre ont corsé l’addition, permettant au club des Baléares de s’imposer (4-1) et de recoller aux Sévillans au classement (15e à égalité de points).