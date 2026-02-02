OM : Angel Gomes part en prêt à Wolverhampton

Angel Gomes va officiellement retrouver l’Angleterre. Le milieu anglais de 25 ans quitte déjà l’Olympique de Marseille pour rejoindre Wolverhampton sous la forme d’un prêt d’un million d’euros avec une option d’achat de 7 M€. «L’international anglais Angel Gomes a rejoint les Wolves en prêt pour le reste de la saison 2025/26. Le joueur de 25 ans, dont le contrat comprend une option d’achat, fait son retour en Premier League après un bref passage en Ligue 1 à Marseille, où il a disputé 20 matches et marqué quatre buts», indiquent les Wolves. Arrivé libre de tout contrat l’été dernier en provenance de Lille, le milieu de terrain anglais n’a jamais réussi à s’imposer pleinement dans le onze de Roberto De Zerbi, malgré un début de saison plutôt prometteur. Nous vous le révélions dans nos colonnes la semaine dernière que l’avenir de Gomes pourrait prendre cette tournure, et les discussions entre l’OM et les Wolves se sont concrétisées très rapidement ces derniers jours.

La concurrence au milieu de terrain phocéen a rendu cette décision inévitable. Avec les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri cet hiver, l’espace pour Gomes s’est encore réduit. Depuis décembre, il n’a été aligné qu’à deux reprises en Coupe de France, tandis que d’autres joueurs comme Højbjerg, O’Riley ou Kondogbia ont été régulièrement préférés pour composer le double pivot ou accompagner l’attaquant. La situation était donc claire pour la direction marseillaise : il fallait trouver une solution pour permettre au joueur de continuer à évoluer dans un cadre compétitif et pour alléger un effectif désormais saturé dans l’entrejeu.

Retour en Premier League pour Gomes

Wolverhampton, qui traverse une période délicate en Premier League, a rapidement identifié Gomes comme la solution à ses besoins. Les Wolves, lanterne rouge du championnat anglais, viennent de perdre Marshall Munetsi en prêt au Paris FC. Le profil polyvalent de Gomes, capable d’évoluer aussi bien en double pivot que plus avancé sur le terrain, correspond parfaitement aux besoins immédiats de l’équipe, qui cherche à renforcer son entrejeu pour éviter la descente en Championship.

Pour Angel Gomes, ce prêt représente une opportunité de relancer sa carrière en Premier League, où il avait déjà évolué avec Manchester United avant son passage réussi à Lille. Malgré son potentiel et son statut de joueur prometteur, il n’a jamais réussi à obtenir une place de titulaire indiscutable à Marseille, et cette expérience à Wolverhampton lui permettra de retrouver du temps de jeu et de prouver sa valeur. L’opération met fin à une période d’incertitude pour le joueur et pour l’OM, qui se sépare d’un talent sous contrat mais qui n’entrait plus dans les plans de De Zerbi, tout en permettant à Gomes de se relancer dans son pays natal.