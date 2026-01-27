OM : un club anglais se signale pour recruter Angel Gomes

Avec les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, l’entrejeu marseillais n’a jamais semblé aussi rempli. Et pour certains, c’est une mauvaise nouvelle, ou la confirmation que leur avenir pourrait prendre une tout autre tournure d’ici lundi prochain, le 2 février, date de la fermeture du mercato hivernal. C’est le cas d’Angel Gomes, arrivé libre en provenance du LOSC l’été dernier.

Une très belle pioche de la part de l’OM, disait-on alors, puisque le milieu, capable de jouer dans un double pivot ou un cran plus haut sous l’attaquant, s’était imposé comme un solide joueur de L1 et était même devenu international anglais en 2024. Las, malgré un bon début de saison, il a fait les frais des changements, récurrents, de Roberto De Zerbi, qui peine à trouver la bonne association dans l’entrejeu, notamment pour accompagner l’incontournable Höjbjerg. Un coup Vermeeren, un coup O’Riley, un coup Kondogbia, un autre Nadir, et désormais Timber… L’horizon semble bouché pour Angel Gomes, qui conserve une belle cote sur le marché.

Wolverhampton bouge sur le mercato

Cela, Medhi Benatia et Pablo Longoria le savent, et ils n’hésitent pas à remodeler l’effectif en cours de saison si les recrues n’ont pas donné assez satisfaction. Dès le mois de décembre, la direction de l’OM a fait comprendre qu’elle n’était pas fermée à un départ du joueur. Et selon nos informations, une première piste viable s’est ouverte, puisque Wolverhampton est intéressé par Angel Gomes. Le club anglais est (mal) engagé dans la lutte pour le maintien en Angleterre (lanterne rouge de Premier League), et est forcément actif sur le mercato hivernal.

L’intérêt des Wolves pour Angel Gomes est notamment lié au potentiel départ d’un ancien de Ligue 1, Jean-Ricner Bellegarde, suivi de très près par Besiktas. Wolverhampton a aussi cédé Marshall Munetsi en prêt au Paris FC durant cette fenêtre de transferts, et a donc besoin d’un renfort dans l’entrejeu. Angel Gomes pourrait être celui-ci, s’il approuve cette destination. La dernière fois qu’il avait évolué en Premier League, c’était en janvier 2020, pour Manchester United, avant son départ pour Lille.