Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

Barça : Joan Laporta se moque du penalty de Kylian Mbappé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
joan laporta @Maxppp

Ce week-end, le Real Madrid a dû attendre un penalty inscrit au bout de la 10e minute du temps additionnel du match face au Rayo Vallecano pour s’imposer 2 buts à 1. Sans surprise, la prestation indigente des Merengues et le penalty accordé à Brahim Diaz et transformé par Kylian Mbappé ont fait jaser. Notamment en Catalogne.

La suite après cette publicité
Jijantes FC
👀 Atención a la reacción de Joan Laporta cuando le preguntan por el penalti de ayer en el Bernabéu y Mbappé…

“Piscinazo”, dice el presidente del Barça riendo e imitando el gesto 😂

🎥 @Guillembp01
Voir sur X

Présent au Gala Mundo Deportivo pour célébrer les 120 ans du journal sportif catalan, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a été interrogé sur le penalty accordé au Real Madrid et transformé par Kylian Mbappé. Et sa réponse a été limpide : «piscinazo» (plongeon, ndlr).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier