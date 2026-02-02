Liga
Barça : Joan Laporta se moque du penalty de Kylian Mbappé
Ce week-end, le Real Madrid a dû attendre un penalty inscrit au bout de la 10e minute du temps additionnel du match face au Rayo Vallecano pour s’imposer 2 buts à 1. Sans surprise, la prestation indigente des Merengues et le penalty accordé à Brahim Diaz et transformé par Kylian Mbappé ont fait jaser. Notamment en Catalogne.
Présent au Gala Mundo Deportivo pour célébrer les 120 ans du journal sportif catalan, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a été interrogé sur le penalty accordé au Real Madrid et transformé par Kylian Mbappé. Et sa réponse a été limpide : «piscinazo» (plongeon, ndlr).
