Real Madrid : Vinicius Jr a fait son mea culpa

Depuis quelques mois, Franco Mastantuono (18 ans) a posé ses valises à Madrid. L’Argentin prend ses marques au sein d’une équipe peuplée de stars. L’une d’elles, Vinicius Junior, fait beaucoup parler. En effet, le Brésilien ne s’entend pas vraiment avec Xabi Alonso, qui ne lui fait aucun cadeau. Lors du dernier Clasico, Vini Jr a vrillé lorsqu’il a été remplacé. Très en colère, il a finalement présenté ses excuses à ses coéquipiers, au président et au club quelques jours plus tard. Mastantuono est revenu sur cet épisode lors d’un entretien accordé à la Cadena SER.

«Son départ n’était évidemment pas le bon choix (…) Vinícius s’est excusé auprès de Xabi Alonso et de tous les autres. Le plus important est que tout le monde reste uni (…) Vinicius est quelqu’un d’incroyable. Il est souvent critiqué, mais il apporte toujours de la joie dans le vestiaire. Bien sûr, il se met en colère, comme nous tous. De toute évidence, sa façon de partir n’était pas correcte. Il l’a reconnu et sait qu’il est important pour l’équipe. Il est l’un des capitaines. Ce sont des choses qui arrivent dans le football.» L’incident est clos.