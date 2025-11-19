Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : l’UEFA n’a toujours pas trouvé de nouveau diffuseur en France

Par Dahbia Hattabi
Le trophée de la Champions League @Maxppp

En ce mois de novembre 2025, l’UEFA a lancé un appel d’offres pour les droits de diffusion de la Ligue des Champions à partir de 2027. Ces derniers temps, Netflix a été cité comme un candidat crédible. Mais pour le moment, la plateforme n’a pas dégainé. RMC Sport évoque Canal+, DAZN, beIN Sports, Apple TV+, Paramount, Amazon Prime et Disney+ comme des candidats potentiels.

Ce qui est sûr, c’est que personne n’a convaincu et «n’a creusé l’écart sur les autres» durant le premier tour de l’appel d’offres en France. C’est ce que révèle RMC Sport, qui précise que l’instance dirigeante du football européen espère récolter plus de 5 milliards d’euros et qu’elle va donc lancer un second appel d’offres. Tout est encore ouvert donc.

Pub. le - MAJ le
