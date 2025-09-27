Liga : Villarreal enchaîne contre Bilbao

Troisième succès en sept jours pour Villarreal. Après Osasuna et le Séville FC, c’est Bilbao qui a fait les frais de l’excellente forme du Sous-marin jaune ce samedi, à l’occasion de la 7e journée de Liga (0-1). Le seul but de la rencontre a été inscrit par le prometteur Alberto Moleiro, buteur pour la première fois sous ses nouvelles couleurs (77e).

Titulaires, Georges Mikautadze et le meilleur joueur du mois d’août en Liga, Nicolas Pépé, sont cette fois restés muets. Ce succès fait quand même fructifier le capital point de Villarreal, troisième derrière le Real Madrid et le Barça. Bilbao est 7e.