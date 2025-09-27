Menu Rechercher
Liga : Villarreal enchaîne contre Bilbao

Par Jordan Pardon
1 min.
Nicolas Pepé @Maxppp
Villarreal 1-0 Bilbao

Troisième succès en sept jours pour Villarreal. Après Osasuna et le Séville FC, c’est Bilbao qui a fait les frais de l’excellente forme du Sous-marin jaune ce samedi, à l’occasion de la 7e journée de Liga (0-1). Le seul but de la rencontre a été inscrit par le prometteur Alberto Moleiro, buteur pour la première fois sous ses nouvelles couleurs (77e).

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 18 7 +8 6 0 1 16 8
2 Logo Barcelone Barcelone 16 6 +15 5 1 0 19 4
3 Logo Villarreal Villarreal 16 7 +8 5 1 1 13 5
4 Logo Atlético Atlético 12 7 +5 3 3 1 14 9
5 Logo Espanyol Espanyol 12 7 +1 3 3 1 10 9
6 Logo Getafe Getafe 11 7 -1 3 2 2 8 9
7 Logo Elche Elche 10 6 +3 2 4 0 8 5
8 Logo Bilbao Bilbao 10 7 -1 3 1 3 7 8
9 Logo Betis Betis 9 6 +2 2 3 1 9 7
10 Logo Alavés Alavés 8 7 -1 2 2 3 6 7
11 Logo Valence Valence 8 6 -2 2 2 2 8 10
12 Logo Séville Séville 7 6 0 2 1 3 10 10
13 Logo Osasuna Osasuna 7 6 0 2 1 3 5 5
14 Logo Vallecano Vallecano 5 6 -2 1 2 3 7 9
15 Logo Celta Vigo Celta Vigo 5 6 -2 0 5 1 5 7
16 Logo Levante Levante 5 7 -3 1 2 4 11 14
17 Logo Real Sociedad Real Sociedad 5 6 -3 1 2 3 6 9
18 Logo Majorque Majorque 5 7 -5 1 2 4 6 11
19 Logo Oviedo Oviedo 3 6 -9 1 0 5 2 11
20 Logo Girona Girona 3 7 -13 0 3 4 3 16
Titulaires, Georges Mikautadze et le meilleur joueur du mois d’août en Liga, Nicolas Pépé, sont cette fois restés muets. Ce succès fait quand même fructifier le capital point de Villarreal, troisième derrière le Real Madrid et le Barça. Bilbao est 7e.

