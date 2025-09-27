Fati Vazquez fait de nouvelles confidences croustillantes sur l’intimité de Lamine Yamal

Si Lamine Yamal fait parler de lui grâce à ses talents de footballeur, la star du FC Barcelone fait également parler d’elle à cause de sa vie privée délurée. Et son ancienne compagne, l’influenceuse Fati Vazquez, a de nouveau lâché quelques confidences sur l’intimité du joueur et ses rapports avec les femmes.

La suite après cette publicité

«Lamine Yamal n’est pas si humble. Je suis sortie avec lui et je pense qu’il n’est pas bien conseillé. J’ai rencontré son cercle proche et, à la manière dont ils le guident, je ne pense pas qu’il soit correctement conseillé ni qu’il prenne les bonnes décisions. (…) Je ne trouve pas normal qu’à son âge (17 ans à l’époque) ce qui est sorti soit sorti, et aussi qu’à 17 ans il allait en boîte, à des fêtes, ou qu’à 17 ans il ait embarqué 10 filles sur un bateau à Ibiza… Évidemment, les paparazzis allaient le choper dans un endroit aussi populaire qu’Ibiza ! (…) Avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille. Je m’en suis rendu compte grâce à des photos que j’avais publiées, et cette fille m’a appelée en disant : ‘Tu étais avec Lamine ? Je suis partie un jour avant ton arrivée’… (…) L’agent de Lamine tient un calendrier pour lui, organisant les jours avec les filles avec lesquelles il sort. Lamine a un calendrier de filles. (…) Je ne crois pas qu’il y ait un véritable amour dans la relation de Lamine avec Nicki Nicole. Je pense qu’il est très amoureux d’elle, mais elle ne l’est pas. Je pense qu’elle est là parce que ça peut lui profiter», a-t-elle confié dans l’émission En todas las salsas.