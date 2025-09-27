Liga
Barça : Hansi Flick confirme le retour de Lamine Yamal
Présent en conférence de presse avant de recevoir la Real Sociedad, Hansi Flick a confirmé le retour à la compétition de son protégé Lamine Yamal. «Je pense qu’il sera sur le banc et qu’il aura quelques minutes», a ainsi déclaré le technicien allemand.
Interrogé sur une éventuelle convocation du jeune attaquant en équipe nationale espagnole, l’entraîneur a préféré ne pas commenter : «ce n’est pas mon travail, c’est le travail de l’entraîneur espagnol, s’il le fait, ce sera sa décision».
