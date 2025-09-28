Menu Rechercher
Commenter 2

Zinedine Zidane sera en Algérie en octobre

Par Valentin Feuillette
1 min.
zidane @Maxppp

La famille Zidane s’apprête à effectuer un retour très attendu sur la terre de ses origines. Selon les informations du média algérien El Haddaf TV, Ismaïl Zidane, patriarche de la famille, Zinédine Zidane et ses fils sont attendus début octobre en Algérie. Le programme prévoit des passages à Oran et à Tizi Ouzou afin d’assister aux deux prochaines rencontres de l’équipe nationale. D’abord face à la Somalie, puis contre l’Ouganda. Un déplacement hautement symbolique qui ne manquera pas d’attirer l’attention des supporters des Verts comme des observateurs du football mondial.

La suite après cette publicité

Cette visite intervient alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre pour la famille Zidane dans le football algérien. Luca Zidane, l’un des fils de l’ancienne star du Real Madrid, a récemment opté pour la nationalité sportive algérienne. Le gardien de but de Grenade, en Espagne, est pressenti pour être convoqué lors du prochain rassemblement des Fennecs. Un choix fort qui pourrait renforcer la sélection algérienne et nourrir davantage le lien entre la légendaire dynastie Zidane et le football national.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Algérie
Zinédine Zidane
Luca Zidane

En savoir plus sur

Algérie Flag Algérie
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
Luca Zidane Luca Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier