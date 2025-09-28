Zinedine Zidane sera en Algérie en octobre

La famille Zidane s’apprête à effectuer un retour très attendu sur la terre de ses origines. Selon les informations du média algérien El Haddaf TV, Ismaïl Zidane, patriarche de la famille, Zinédine Zidane et ses fils sont attendus début octobre en Algérie. Le programme prévoit des passages à Oran et à Tizi Ouzou afin d’assister aux deux prochaines rencontres de l’équipe nationale. D’abord face à la Somalie, puis contre l’Ouganda. Un déplacement hautement symbolique qui ne manquera pas d’attirer l’attention des supporters des Verts comme des observateurs du football mondial.

Cette visite intervient alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre pour la famille Zidane dans le football algérien. Luca Zidane, l’un des fils de l’ancienne star du Real Madrid, a récemment opté pour la nationalité sportive algérienne. Le gardien de but de Grenade, en Espagne, est pressenti pour être convoqué lors du prochain rassemblement des Fennecs. Un choix fort qui pourrait renforcer la sélection algérienne et nourrir davantage le lien entre la légendaire dynastie Zidane et le football national.