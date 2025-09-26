Yacine Adli dit non à l’Algérie

Yacine Adli a quitté l’Europe cet été pour atterrir en Arabie saoudite, du côté d’Al-Shabab. À 25 ans, l’ancien milieu de terrain du PSG et de Bordeaux espère toujours voir sa carrière décoller. Il a d’ailleurs confirmé qu’il préférait toujours croire en ses chances d’être convoqué un jour en équipe de France plutôt que de céder aux sirènes de l’Algérie.

«J’avais annoncé mon objectif de jouer pour l’équipe de France. À partir du moment où j’ai pris cette décision, je ne reviens pas dessus, c’est clair. Peu importe que je joue en Arabie saoudite ou en Europe. Pour moi, il n’y a rien qui change et c’est par pur respect pour l’Algérie», a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Équipe.