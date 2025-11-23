Liga : le Rayo laisse échapper des points à Oviedo

Suite de la 13e journée de Liga ce dimanche. Le Real Oviedo et le Rayo Vallecano se quittent sur un match nul (0-0) au Carlos Tartiere, au terme d’une rencontre fermée et hachée où les occasions franches ont été trop rares pour faire la différence. Les Asturiens, disposés en 4-2-3-1 autour de Cazorla et Rondón, ont longtemps buté sur un bloc madrilène bien organisé. Le Rayo, lui aussi aligné en 4-2-3-1 avec Camello en pointe et Isi Palazón en soutien, a globalement maîtrisé la possession sans parvenir à convertir ses temps forts.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Vallecano 16 13 -2 4 4 5 12 14 20 Oviedo 9 13 -13 2 3 8 7 20

Le match a été marqué par plusieurs interventions arbitrales : une faute grave de Chaira (53e), une intervention de la VAR pour le penalty finalement raté par Isi Palazón (69e), ainsi qu’un geste violent de Ciss sanctionné dans le temps additionnel d’un carton rouge (90e+2). Dirigée par Alejandro Quintero González, la rencontre n’a finalement jamais basculée. Les deux équipes devront se contenter d’un point chacune, dans un duel de bas de tableau qui manquera vite de souvenirs.