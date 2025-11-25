Menu Rechercher
Real Madrid : Kylian Mbappé est dépité

Mbappé lors du match Liverpool-Real Madrid
Elche 2-2 Real Madrid

Dimanche soir, le Real Madrid a laissé échapper de précieux points lors du match nul face à Elche (2-2). Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé (26 ans) a été observé de près par Movistar+. La chaîne espagnole a capté plusieurs moments du match où le Français était désespéré et en colère. Il y a eu tout d’abord un moment où le capitaine des Bleus a agi en leader pour remobiliser les troupes, voyant le match leur échapper. « Il faut presser haut… », a-t-il lancé. Seul Jude Bellingham l’a entendu.

En première période, Mbappé a également lâché après l’égalisation: «le gardien continuait de jouer, alors… (…) Allez, Vini… il faut marquer ! » Enfin, il a été mécontent du temps perdu : « ça suffit, on a perdu trop de temps. S’il ne marque pas, il sera expulsé ! » Au coup de sifflet final, il n’a pas compris pourquoi aucun temps additionnel n’a été accordé. « Expliquez-moi, expliquez-moi ! », a-t-il crié avant de recevoir un carton jaune. KM10 était remonté.

