Nouveau coup dur pour Neymar

Comme souvent, les pépins physiques s’enchaînent pour Neymar. Blessé à la cuisse droite depuis la mi-septembre, la star brésilienne ne fera pas son retour avec Santos avant novembre, selon le président du club, Marcelo Teixeira. L’attaquant de 33 ans poursuit sa rééducation après une lésion du muscle fémoral, et devrait être présent pour les dernières journées du championnat brésilien, où le Peixe lutte pour éviter la relégation. Ce nouveau contretemps complique encore davantage sa préparation en vue de la Coupe du Monde 2026.

Depuis son retour à Santos début 2025, Neymar a été freiné par de nombreuses blessures, ne disputant que 21 matchs pour six buts inscrits. Ses soucis physiques l’ont également empêché de revenir en sélection brésilienne, qu’il n’a plus représentée depuis octobre 2023, après une grave blessure au genou survenue face à l’Uruguay. En septembre dernier, Neymar n’avait pas été convoqué par Carlo Ancelotti pour le rassemblement de la Seleção alors que le joueur affirmait être apte à jouer au plus haut niveau. Une situation qui avait créé un malaise entre l’attaquant et le sélectionneur.