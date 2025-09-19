Pourquoi l’Algérie a décidé de miser sur l’incroyable pari Luca Zidane ?

Un Zidane en Algérie. Voilà un rêve qui devient enfin réalité pour des millions de supporters de l’équipe nationale algérienne. Ce vendredi, Luca Zidane, fils de l’illustre Zinedine, légende du football mondial pour ses prouesses en club et avec la France, a décidé de répondre favorablement à un changement de sélection lui permettant d’être appelé avec l’Algérie. Une décision que personne n’attendait tant aucune rumeur n’était sortie auparavant sur cette volonté mutuelle des deux parties de voir le gardien de 27 ans rejoindre les Fennecs pour les prochains rassemblements. Et bien que rien ne garantit sa sélection pour ces échéances à venir, l’information est tellement énorme que tout le monde se pose la même question : pourquoi et comment l’Algérie a décidé de sécuriser l’avenir international du portier de Grenade ?

Le gardien, un besoin urgent pour Vladimir Petkovic et l’Algérie

Au pourquoi, la réponse semble assez évidente. Depuis la retraite de la légende Raïs M’Bolhi, l’Algérie peine à trouver réellement un gardien titulaire dans ses buts. Que cela soit Alexandre Oukidja, Anthony Mandrea, actuellement en National à Caen, Alexis Guendouz ou encore Mustapha Zeghba, aucun gardien n’a réellement réussi à s’imposer comme une alternative crédible chez les Guerriers du Désert. Face à ce désarroi, Vladimir Petkovic avait d’ailleurs poussé un énorme coup de gueule en conférence de presse lors du dernier rassemblement : «j’ai convoqué les trois meilleurs gardiens du moment (Benbot, Guendouz et Bouhalfaya). Je cherche à aider, mais ça ne peut pas être tout le temps. Mandrea, j’ai déjà essayé de l’aider, mais je ne peux pas accepter un joueur de 3e division en sélection.» Lors du dernier rassemblement, Alexis Guendouz était le titulaire et le joueur du MC Alger semble tenir la corde pour être le numéro 1 à la prochaine CAN au Maroc.

Pour autant, chaque gardien installé lors des dernières années peine à convaincre en Algérie. Par exemple, lors des éliminatoires à la prochaine Coupe du monde, les Fennecs ont encaissé sept buts en huit rencontres. Dans une poule composée du Mozambique, de la Guinée, de la Somalie, du Botswana et de l’Ouganda, cette statistique a de quoi faire grincer des dents. D’autant plus qu’en guise de comparaisons, la Tunisie et la Côte d’Ivoire ont encaissé zéro but, le Maroc et l’Egypte seulement deux et le Sénégal n’a concédé que trois filoches. Un écart alarmant et qui illustre assez bien les carences défensives qu’ont les Algériens, notamment au poste de gardien. Face à cette réalité, la Fédération algérienne de football a donc décidé de répondre aux besoins urgents de Vladimir Petkovic pour ses buts. Avançant dans l’ombre et travaillant, selon nos informations, depuis des mois sur le dossier, la FAF a donc réussi, ce vendredi, à attirer Luca Zidane. Un choix qui, à défaut de faire l’unanimité, va permettre aux Guerriers du Désert de bénéficier de plus d’options à un poste qui connaît un inquiétant creux générationnel ces dernières années. Pour Yacine, qui gère la page Arobase Dzair sur les réseaux sociaux, cette arrivée va permettre d’apporter une nouvelle alternative intéressante aux champions d’Afrique 2019 pour les prochaines échéances importantes :

«Encore une fois, au-delà du nom et de la "bonne opé' marketing’ avec le nom résonnant de Zidane, mérite-t-il d’être directement aux cages ? Face au désert en ce qui concerne ce poste, ça ne m’étonnerait pas qu’il soit sélectionné déjà. Avec les gardiens qui n’assurent pas en sélection, il n’est pas impossible et il n’est surtout pas difficile de prendre une place de titulaire en tant que gardien de la sélection algérienne. Personnellement, je pense que la fédération a pour objectif qu’il soit titulaire. Si je comprends ce choix ? Ce poste est particulièrement inquiétant ces dernières années : on a du mal à imaginer le futur. Les gardiens actuellement sélectionnés ont du mal à convaincre dans les cages, certains se blessent assez souvent, d’autres ne rassurent pas vu leur club (je pense à Mandrea en National, là où l’Algérie est censée être un Top 5 d’Afrique si l’on se réfère au classement FIFA, etc.). Zidane a une certaine expérience dans le monde du football, ça nous est profitable. Il ne faut pas omettre qu’il a déjà connu l’un des plus grands championnats, à savoir la Liga.»

Luca Zidane a directement accepté de jouer avec l’Algérie

En effet, Luca Zidane peut se targuer de bénéficier d’un CV assez attrayant. Formé au Real Madrid, le deuxième de la fratrie Zidane a également fait toutes les équipes de jeunes en équipe de France. Peinant à réellement s’imposer dans des équipes de première division en Espagne, où il a disputé 17 rencontres, il est unanimement considéré comme un gardien fiable de l’antichambre de l’élite espagnole. Actuellement sous les couleurs de Grenade, le natif d’Aix-en-Provence connaît un début de saison compliqué avec dix buts encaissés en quatre rencontres pour aucun clean sheet. Des statistiques peu rassurantes à un tel niveau, d’autant plus pour un gardien de 27 ans qui a l’habitude d’évoluer dans un tel championnat. Pour autant, Luca Zidane peut se targuer d’avoir un état d’esprit irréprochable. Selon une source proche de la Fédération algérienne de football, le fils de Zizou a été approché ces derniers temps et il a immédiatement répondu favorablement à l’appel de la FAF. Cette dernière travaille d’ailleurs activement à convaincre d’autres binationaux qui pourraient apporter beaucoup d’aide à la sélection dans les prochains mois selon nos informations. Un travail qui commence à porter ses fruits tant de plus en plus de talents, même très jeunes (U17, U20), décident de rejoindre les équipe de jeunes de l’Algérie au détriment de sélections européennes.

Il devra pourtant aller chercher ses lettres de noblesse avec les Fennecs. Malgré son engagement immédiat et son nom clinquant, son arrivée n’est pas forcément perçue d’un bon oeil par certains supporters de la sélection comme l’explique Yacine : «des retours que nous avons pu avoir, sous nos publications et ailleurs, son arrivée semble être massivement critiquée : nombreux sont ceux qui estiment qu’il vient à un âge tardif et que sa forme en club ne justifient pas une éventuelle convocation. Beaucoup se demandent ce qu’il pourrait apporter à la sélection, là où certains gardiens du championnat semblent être snobés (Benbot, Bousseder, Hadid).» Vous l’aurez compris, cette arrivée de Luca Zidane avec l’Algérie laisse dubitatif mais semble très cohérente tant le chantier du gardien est difficile à résoudre de l’autre côté de la Méditerranée. Comme souvent dans le football, la seule réalité est celle du terrain. Et bien que, comme on le rappelle en interne, Zidane devra aller chercher sa place dans les buts des Fennecs, il pourrait réaliser le coup parfait en allant gagner sa place tant dans les buts de l’Algérie que dans le coeur des fans algériens.