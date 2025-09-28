Menu Rechercher
Liverpool : Arne Slot s’en prend indirectement à Jeremie Frimpong

Par André Martins
1 min.
Arne Slot avec Liverpool @Maxppp
Crystal Palace 2-1 Liverpool

Liverpool a subi sa première défaite de la saison en Premier League ce samedi, sur la pelouse de Crystal Palace (2-1). À l’issue de la rencontre, Arne Slot a critiqué, sans le nommer explicitement, le comportement de Jeremie Frimpong. L’entraîneur des Reds a regretté son positionnement trop offensif en toute fin de match, qui a permis à Eddie Nketiah d’inscrire le but décisif.

«On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On a mal défendu. Un de nos joueurs a voulu partir en contre-attaque, ça n’avait aucun intérêt parce que le match allait se terminer. Il fallait uniquement défendre. Nous étions peut-être trop offensifs. Un joueur était trop offensif à ce moment-là. Ça leur a permis de marquer et ça nous fait perdre le match», a-t-il déploré. D’après la presse anglaise, le principal visé serait bien Frimpong.

