Liverpool : ça ne s’arrange pas pour Florian Wirtz…

130 millions d’euros. C’est la somme déboursée par Liverpool pour s’offrir Florian Wirtz, considéré de façon unanime comme l’un des meilleurs milieux européens du moment, et auteur de sacrées saisons avec le Bayer Leverkusen. Seulement, ses premiers pas en Angleterre sont un peu compliqués, et il a déjà reçu de nombreuses critiques pour ses prestations qui, sans être réellement mauvaises pour autant, n’impressionnent pas vraiment les consultants anglais et les supporters.

Arne Slot avait d’ailleurs déjà dû monter au créneau pour défendre l’international allemand de 22 ans, demandant du temps et de la patience pour sa flambante recrue. Des difficultés aussi avouées par le principal concerné. « Bien sûr, j’aurais aimé marquer un but ou faire une passe décisive de plus. Mais quoi qu’on en dise, je reste calme. Je sais de quoi je suis capable et je sais aussi que je finirai par donner le meilleur de moi-même sur le terrain, alors je reste calme », a-t-il confié à Sky Germany en milieu de semaine.

L’Angleterre en attend encore plus

Face à Crystal Palace samedi, l’Allemand avait une nouvelle opportunité de faire taire les critiques, lui qui sortait d’une entrée en jeu plutôt moyenne dans le derby contre Everton le week-end précédent. Mais sur la pelouse des Eagles, il a encore peiné à être vraiment influent dans le jeu, et son compteur toujours bloqué à 0 but et 0 passe décisive en 6 rencontres de Premier League commence à faire grincer des dents. « Florian Wirtz montre qu’il est encore en train de s’adapter alors que Crystal Palace étourdit Liverpool », explique par exemple Sky Sports.

« Florian Wirtz n’a pas encore trouvé ses marques - une énigme coûteuse qui continue de planer sur le nouveau milieu de terrain de l’équipe », indique de son côté The Mirror. « Alors que Wirtz s’efforçait de trouver un moyen d’entrer dans le match, ses mouvements ont déséquilibré l’équipe », indique le Liverpool Echo. Des commentaires plutôt négatifs un peu partout dans les médias britanniques, que Wirtz aura l’occasion de gommer dès mardi soir du côté de Galatasaray… Mais en cas de mauvaise prestation, son cas continuera de faire parler.