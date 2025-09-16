La réponse musclée d’Arne Slot sur les débuts difficiles de Florian Wirtz à Liverpool

Arne Slot doit sans douter prier pour que le choc de Ligue des Champions de demain soir contre l’Atlético de Madrid marque un tournant pour ses recrues estivales. Cet après-midi, le coach des Reds a confirmé qu’il y avait de très grandes chances pour qu’Alexander Isak, recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League et du mercato estival 2025 (145 M€), fasse enfin ses grands débuts sous le maillot du club de la Mersey. Gréviste avec Newcastle pour forcer son départ à Liverpool, le Suédois est encore à court de forme. Autre recrue phare, Florian Wirtz espère lui aussi vivre une soirée agréable.

Deuxième recrue la plus chère du mercato estival 2025 en Europe (125 M€), l’Allemand était forcément très attendu. Sous le maillot du Bayer Leverkusen, Wirtz a conclu, à seulement 22 ans, six saisons avec 57 buts et 65 passes décisives en 197 matches. Il va sans dire que les fans des Reds espéraient se régaler très vite avec un joueur ayant refusé le Bayern Munich et Manchester City pour leur équipe. Malheureusement pour le joueur, ses débuts en Premier League sont assez timides. Et comme c’est souvent le cas, le mot patience est vite oublié.

Slot défend Wirtz

Wirtz n’a disputé que cinq matches avec sa nouvelle équipe, mais les reproches fusent déjà en Angleterre. De quoi mettre un peu plus de pression sur les épaules d’un jeune joueur considéré comme l’un des futurs cracks du football mondial. Face à ce constat, Arne Slot a montré les crocs. Alors que les champions d’Angleterre s’apprêtent à donner le coup d’envoi de leur campagne de Ligue des Champions face à l’Atlético, le manager batave a logiquement été interrogé sur les difficultés de l’une de ses recrues stars. L’occasion pour lui de mettre les points sur les i.

« Je mets cela sur le compte de Bournemouth, Newcastle, Arsenal et de Burnley, une équipe qui n’avait pas perdu depuis plus de 12 mois à domicile (les Clarets ont fini la saison de Championship invaincus à domicile, ndlr). On accorde beaucoup d’importance à nos transferts, notamment les experts qui soutiennent peut-être d’autres équipes… Les gens ne cessent de parler des 450 millions de livres sterling, mais ils oublient les 300 millions de livres sterling que nous avons encaissés grâce aux ventes. On se concentre tellement sur Florian, mais ceux qui étaient déjà là n’ont pas marqué quatre buts ni fait 12 passes décisives. Florian fait partie d’une équipe qui a gagné à Newcastle et à domicile contre Arsenal, ce que nous n’avons pas fait la saison dernière. Il fait partie d’une équipe qui est actuellement numéro un du championnat ». Le message est passé.