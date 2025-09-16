Liverpool : Arne Slot confirme pour Alexander Isak

Recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League (145 M€), Alexander Isak n’a toujours pas joué la moindre minute avec Liverpool. La faute à sa grève estivale pour forcer son départ chez les Reds. Mais son entraîneur, Arne Slot, a confirmé qu’il y avait de fortes chances pour que le buteur suédois fasse enfin ses grands débuts à Anfield demain soir, à l’occasion du choc de Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid.

«Il fait partie de l’équipe. Il y a donc une chance qu’il joue. C’est déjà un match de Ligue des Champions très attendu et il y a une chance qu’il joue demain. La seule chose qui est sûre, c’est qu’il ne jouera pas 90 minutes. Pour le reste, nous verrons bien. Il doit retrouver la forme après avoir manqué quatre mois d’entraînement avec l’équipe. Il a déjà prouvé à Newcastle qu’il était assez bon pour jouer à Liverpool. Son premier défi est de retrouver la forme pour pouvoir faire ce qu’il a fait la saison dernière. Pour l’instant, Alexander est en forme, il doit ensuite retrouver la forme pour les matchs, jouer 90 minutes, puis jouer trois fois par semaine», a-t-il confié en conférence de presse.