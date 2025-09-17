Menu Rechercher
2 - 2
85'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 1re journée
Liverpool
2 - 2
MT : 2-1
85'
Atlético
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
81'
2 - 2
Marcos Llorente
mi-temps
2 - 1
45+3'
2 - 1
(PD G. Raspadori) Marcos Llorente
6'
2 - 0
Mohamed Salah (PD R. Gravenberch)
4'
1 - 0
A. Robertson
Voir le live commenté
Classement live 11 Atlético 1 13 Liverpool 1
Possession 54% Liverpool Atlético
Tirs 16 11 6 5 3 9
Grosses occasions créées 100% Liverpool 6 Atlético 0
Compositions Liverpool 4-2-3-1 Atlético 4-4-2
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 LIV N NUL 2 ATM
603 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 2 #2 Logo Liverpool FC Virgil van Dijk 1 #3 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 1
Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Marcos Llorente 2/3 67% #2 Logo Liverpool FC Mohamed Salah 3/6 50% #3 Logo Atlético Madrid Giacomo Raspadori 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Liverpool FC Mohamed Salah 2
Fautes subies
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 3 #2 Logo Atlético Madrid Javi Galán 2
Tirs (%)
#1 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 0/2 0% #2 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 4/4 100% #2 Logo Atlético Madrid Javi Galán 7/8 88% #3 Logo Liverpool FC Virgil van Dijk 5/6 83%
Interceptions
#1 Logo Atlético Madrid Conor Gallagher 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 2/2 100% #2 Logo Liverpool FC Virgil van Dijk 4/5 80% #3 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 0/7 0% #2 Logo Liverpool FC Mohamed Salah 0/6 0% #3 Logo Liverpool FC Alexander Isak 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Atlético Madrid Conor Gallagher 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Robin Le Normand 0/3 0% #2 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 0/2 0% #3 Logo Liverpool FC Mohamed Salah 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 62/64 97% #2 Logo Liverpool FC Virgil van Dijk 75/78 96% #3 Logo Atlético Madrid Marcos Llorente 44/46 96%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
D
V
N
N
D
V
Rencontres précédentes
40% 2 Victoires 0% 0 Nul 60% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Alexis Mac Allister Alexis Mac Allister Blessure à la cheville Curtis Jones Curtis Jones Coup Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville
Álex Baena Álex Baena Blessure à l'aine Julián Álvarez Julián Álvarez Blessure au genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Thiago Almada Thiago Almada Blessure au mollet Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire José María Giménez José María Giménez Blessure au mollet Johnny Cardoso Johnny Cardoso Blessure à la cheville Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse

Top commentaires

LFC supporter 21:24 Gravenberch est monstrueux ! 2 Répondre
Voir tous les commentaires (13)

Match Liverpool - Atlético en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 17 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Atlético (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Liverpool et Atlético. Ce match aura lieu le mercredi 17 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Atlético.

On en parle

Arbitres

Maurizio Mariani arbitre principal
0
0.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Alberto Tegoni arbitre assistant
Daniele Bindoni arbitre assistant
Matteo Marcenaro quatrième arbitre
Aleandro Di Paolo arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Anfield Liverpool
Anfield
  • Année de construction : 1884
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61276
  • Affluence moyenne : 44538
  • Affluence maximum : 60455
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 17 septembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code LIV-ATM
Zone Europe
Équipe à domicile Liverpool
Équipe à l'extérieur Atlético Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Atlético en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Liverpool Atlético en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Atlético ?

Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, A. Robertson, V. van Dijk, I. Konaté, J. Frimpong, R. Gravenberch, D. Szoboszlai, C. Gakpo, F. Wirtz, Mohamed Salah, A. Isak.

Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Oblak, Javi Galán, C. Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente, N. González, C. Gallagher, Pablo Barrios, G. Simeone, A. Griezmann, G. Raspadori.

Qui arbitre le match Liverpool Atlético ?

Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Liverpool Atlético ?

Liverpool accueille le match au Anfield.

Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Atlético ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Liverpool ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Liverpool : A. Robertson 4', Mohamed Salah 6'.

Qui a marqué des buts pour Atlético ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : Marcos Llorente 45+3' 81'.

Top commentaires

LFC supporter 21:24 Gravenberch est monstrueux ! 2 Répondre
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier