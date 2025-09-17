Prono
Match Liverpool - Atlético en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 17 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Atlético (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Liverpool et Atlético. Ce match aura lieu le mercredi 17 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Atlético.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Atlético en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Liverpool Atlético en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Atlético ?
Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, A. Robertson, V. van Dijk, I. Konaté, J. Frimpong, R. Gravenberch, D. Szoboszlai, C. Gakpo, F. Wirtz, Mohamed Salah, A. Isak.
Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Oblak, Javi Galán, C. Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente, N. González, C. Gallagher, Pablo Barrios, G. Simeone, A. Griezmann, G. Raspadori.
- Qui arbitre le match Liverpool Atlético ?
Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Liverpool Atlético ?
Liverpool accueille le match au Anfield.
- Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Atlético ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Liverpool ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Liverpool : A. Robertson 4', Mohamed Salah 6'.
- Qui a marqué des buts pour Atlético ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : Marcos Llorente 45+3' 81'.