Ligue des Champions, Atlético de Madrid : Diego Simeone justifie son invraisemblable coup de sang

La rencontre entre Liverpool et l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions aura été très animée du début à la fin. Rapidement mené de deux buts à Anfield, le club espagnol a trouvé les ressources mentales pour revenir au score grâce à un superbe doublé de Llorente, notamment cette reprise à dix minutes du terme permettant aux siens de revenir à 2-2. C’était sans compter sur Virgil van Dijk qui a catapulté cette dernière tête au fond des filets, offrant la victoire (3-2) aux Reds.

La suite après cette publicité

C’en était trop pour Diego Simeone. Chahuté tout au long du match par les supporters derrière son banc de touche, l’Argentin s’en est pris à l’un d’eux et a dû être retenu par les stadiers. Il y est même retourné une seconde fois. Il estime avoir essuyé des doigts d’honneur mais l’arbitre a dû le renvoyer prématurément au vestiaire, pour le plus grand bonheur d’Anfield. Très en colère dans les tunnels du stade, il n’était toujours pas redescendu lorsqu’il s’est présenté face au diffuseur.

«Vous ne savez pas ce que c’est que d’être insulté sans arrêt pendant 90 minutes»

«Ils (les supporters) parlent de vouloir un grand match, mais ils vous insultent dans le dos pendant tout le match, et je ne peux rien dire parce que je suis l’entraîneur. Ma réaction face aux insultes est injustifiable, mais vous ne savez pas ce que c’est que d’être insulté sans arrêt pendant 90 minutes», a expliqué la victime du soir sur Movistar pour tenter de justifier son comportement. Le scénario fou du match n’a pas aidé non plus à calmer les esprits.

La suite après cette publicité

«Avec l’adversaire qui marque à la fin, on se retourne et on continue à prendre des insultes, et avec la tension, voilà ce qui arrive, poursuit le Cholo. L’arbitre? Il m’a dit qu’il comprenait, mais j’espère que Liverpool pourra s’améliorer et que s’ils identifient le coupable, il y aura des conséquences». Le coach madrilène regrette son pétage de plomb. «Il y a eu des insultes tout au long du match, y compris des gestes, mais c’est moi qui dois rester calme et tout supporter, y compris les insultes et les gestes.»