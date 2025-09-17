Menu Rechercher
Atlético : Diego Simeone a pété un câble avec les supporters de Liverpool !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Diego Simeone célèbre la qualification à Old Trafford @Maxppp

Scénario cruel pour l’Atlético de Madrid ce mercredi à Anfield. Revenue à 2-2 après avoir été menée 2-0 grâce à un doublé de Llorente, l’équipe dirigée par Diego Simeone a encaissé un but de Virgil van Dijk dans les arrêts de jeu. Ce qui a déclenché une joie immense dans les tribunes et fait dégoupiller le bouillant entraîneur argentin.

LFC Transfer Room
Simeone in the mud 💉😭
Pris à partie par les fans présents derrière son banc de touche, Simeone n’a visiblement pas apprécié les comportements ou propos d’un individu en particulier. S’il l’a signalé à l’arbitre, il n’a pas pu s’empêcher de vouloir prendre à partie le fan en question. Il a dû être retenu par les stadiers, et a été finalement expulsé par l’arbitre de la rencontre.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions

Ligue des Champions
Atlético
Liverpool
Diego Simeone

