Atlético : Diego Simeone a pété un câble avec les supporters de Liverpool !

Scénario cruel pour l’Atlético de Madrid ce mercredi à Anfield. Revenue à 2-2 après avoir été menée 2-0 grâce à un doublé de Llorente, l’équipe dirigée par Diego Simeone a encaissé un but de Virgil van Dijk dans les arrêts de jeu. Ce qui a déclenché une joie immense dans les tribunes et fait dégoupiller le bouillant entraîneur argentin.

Pris à partie par les fans présents derrière son banc de touche, Simeone n’a visiblement pas apprécié les comportements ou propos d’un individu en particulier. S’il l’a signalé à l’arbitre, il n’a pas pu s’empêcher de vouloir prendre à partie le fan en question. Il a dû être retenu par les stadiers, et a été finalement expulsé par l’arbitre de la rencontre.