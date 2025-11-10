Terrible nouvelle pour Youcef Belaïli !

Il n’y a pas que le Maroc qui déplore des blessés à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations. En effet, l’Algérie vient de perdre l’un de ses éléments offensifs les plus remarquables en la personne de Youcel Belaïli. le joueur était sorti sur blessure lors du déplacement de son équipe, l’Espérance Tunis, sur la pelouse du Cub Africain, et les images pouvaient laisser craindre le pire.

Selon Radio Mosaïque FM, média tunisien, les examens médicaux passés par le joueur âgé de 33 ans ont révélé une rupture des ligaments croisés du genou droit. La blessure tant redoutée des footballeurs, qui va mettre d’ores et déjà un terme à la saison de l’ancien joueur de Brest et de l’AC Ajaccio. Un gros coup dur pour l’ailier virevoltant, qui était régulièrement appelé en sélection nationale, et qui va donc manquer la CAN et la prochaine Coupe du Monde…