PSG : un député d’extrême droite apporte son soutien à Lucas Chevalier

Alors que la polémique autour de Lucas Chevalier continue d’agiter les réseaux sociaux, Éric Ciotti a pris position en faveur du gardien du PSG. L’ex-président des Républicains a tenu à dénoncer les attaques dont le joueur fait l’objet depuis la diffusion de son like sur un post lié au Rassemblement National. «J’apporte mon soutien total au gardien de l’équipe de France Lucas Chevalier, victime d’injures racistes pour avoir aimé une publication appelant à voter RN contre LFI. Le racisme est insupportable, y compris le racisme anti-blanc !», a écrit le député des Alpes-Maritimes sur X, en référence notamment à des insultes du type «sale gwer (blanc)» apparues en ligne.

La suite après cette publicité

Cette sortie politique relance le débat sur la liberté d’expression et la récupération du sujet dans un contexte très polarisé. Pour certains, Ciotti met le doigt sur un vrai problème de deux poids deux mesures dans la lutte contre le racisme. Pour d’autres, il instrumentalise une polémique qui dépasse le simple cadre sportif. Pendant ce temps, Lucas Chevalier tente de calmer le jeu et de se concentrer sur son rôle de gardien, alors que son image reste fragilisée par une affaire qui ne faiblit pas en ce début de semaine sur les réseaux sociaux.