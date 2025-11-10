Menu Rechercher
Officiel Liga

Le Real Madrid annonce une blessure pour Federico Valverde

Par Matthieu Margueritte
Federico Valverde @Maxppp
Vallecano 0-0 Real Madrid

Sorti à dix minutes du terme et remplacé par Trent Alexander-Arnold face au Rayo Vallecano (0-0), Federico Valverde va passer la trêve internationale à Valdebebas. Le milieu uruguayen est blessé et devrait être indisponible pendant environ dix jours.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Valverde.
«Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, une lésion du muscle semi-membraneux de la jambe droite a été diagnostiquée. Son état sera réévalué prochainement», indique le communiqué publié par la Casa Blanca.

