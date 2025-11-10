Liga
Le Real Madrid annonce une blessure pour Federico Valverde
@Maxppp
Sorti à dix minutes du terme et remplacé par Trent Alexander-Arnold face au Rayo Vallecano (0-0), Federico Valverde va passer la trêve internationale à Valdebebas. Le milieu uruguayen est blessé et devrait être indisponible pendant environ dix jours.
La suite après cette publicité
«Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, une lésion du muscle semi-membraneux de la jambe droite a été diagnostiquée. Son état sera réévalué prochainement», indique le communiqué publié par la Casa Blanca.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer