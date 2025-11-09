Menu Rechercher
Liga 2025/2026 12e journée
Vallecano
0 - 0
MT : 0-0
terminé
Real Madrid
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Real Madrid CF A. Güler 8.3 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 8.3 #3 Logo Real Madrid CF T. Courtois 8.0 Voir le classement complet
#1 Logo Rayo Vallecano A. Batalla 7.8 #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 7.0 #3 Logo Rayo Vallecano Pep Chavarría 6.6 Voir le classement complet
Statistiques

Classement live 1 Real Madrid 31 12 Vallecano 15
Possession 54% Real Madrid Vallecano
Tirs 13 11 16 2 5 21
Grosses occasions créées 67% Vallecano 2 Real Madrid 1
Compositions Vallecano 4-3-3 Real Madrid 4-4-2

Prono

Qui va gagner ?
1 RAY N NUL 2 RMA
408 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Rayo Vallecano Alfonso Espino 1 #2 Logo Rayo Vallecano Andrei Rațiu 1 #3 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 1/2 50% #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 4 #2 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 4 #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 3
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 5 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 4 #3 Logo Rayo Vallecano Isi Palazón 3
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 0/2 0% #2 Logo Rayo Vallecano Álvaro García 0/2 0% #3 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 9/11 82% #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 5/7 71% #3 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 10/15 67%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 4 #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 4/4 100% #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 4/5 80% #3 Logo Real Madrid CF Éder Militão 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Rayo Vallecano Unai López 0/6 0% #2 Logo Rayo Vallecano Jorge de Frutos 0/6 0% #3 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Rayo Vallecano Unai López 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Rayo Vallecano Pep Chavarría 0/3 0% #2 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 31/32 97% #2 Logo Rayo Vallecano Nobel Mendy 39/41 95% #3 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 49/54 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 4

Classement buteurs

#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 13 #4 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 5 #8 Logo Rayo Vallecano Jorge de Frutos 4 #22 Logo Rayo Vallecano Álvaro García 3 #22 Logo Real Madrid CF Arda Güler 3 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
V
V
N
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
10% 2 Victoires 15% 3 Nuls 75% 15 Victoires

Blessures & suspensions

Alemão Alemão Inconnu
Federico Valverde Federico Valverde Inconnu David Alaba David Alaba Blessure au mollet Franco Mastantuono Franco Mastantuono Hernie Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Ischio-jambiers Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au genou Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu

Top commentaires

Nazario 17:53 Sortir Mbappé surtout 3 Répondre
Match Vallecano - Real Madrid en direct commenté

12e journée de Liga - dimanche 9 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Vallecano et Real Madrid (Liga, 12e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Liga entre Vallecano et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 9 novembre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Vallecano et Real Madrid.

Arbitres

Juan Martínez Munuera arbitre principal
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Miguel Martínez Munuera arbitre assistant
Manuel Pozueta Rodríguez quatrième arbitre
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de Vallecas Madrid
Estadio de Vallecas
  • Année de construction : 1976
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15500
  • Affluence moyenne : 9858
  • Affluence maximum : 15500
  • % de remplissage : 63

Match en direct

Date 09 novembre 2025 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 12
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 14468
Code RAY-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Rayo Vallecano
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

FAQ

Quel est le résultat du match entre Vallecano et Real Madrid ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Vallecano et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 novembre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Vallecano Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Vallecano et Real Madrid ?

Rayo Vallecano : le coach Iñigo Pérez a choisi une formation en 4-3-3 : A. Batalla, Pep Chavarría, N. Mendy, F. Lejeune, A. Rațiu, Unai López, P. Ciss, Pedro Díaz, Álvaro García, Jorge de Frutos, Isi Palazón.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, F. Valverde, Vinícius Júnior, E. Camavinga, A. Güler, Brahim Díaz, K. Mbappé, J. Bellingham.

Qui arbitre le match Vallecano Real Madrid ?

Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Vallecano Real Madrid ?

Madrid accueille le match au Estadio de Vallecas.

Quelle est la date et l'heure du match Vallecano Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 novembre 2025, coup d'envoi 16:15.

