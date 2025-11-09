Notes des joueurs
Statistiques
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Match Vallecano - Real Madrid en direct commenté
12e journée de Liga - dimanche 9 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Vallecano et Real Madrid (Liga, 12e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Liga entre Vallecano et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 9 novembre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Vallecano et Real Madrid.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Vallecano et Real Madrid ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Vallecano et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 novembre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Vallecano Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Vallecano et Real Madrid ?
Rayo Vallecano : le coach Iñigo Pérez a choisi une formation en 4-3-3 : A. Batalla, Pep Chavarría, N. Mendy, F. Lejeune, A. Rațiu, Unai López, P. Ciss, Pedro Díaz, Álvaro García, Jorge de Frutos, Isi Palazón.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, F. Valverde, Vinícius Júnior, E. Camavinga, A. Güler, Brahim Díaz, K. Mbappé, J. Bellingham.
- Qui arbitre le match Vallecano Real Madrid ?
Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Vallecano Real Madrid ?
Madrid accueille le match au Estadio de Vallecas.
- Quelle est la date et l'heure du match Vallecano Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 novembre 2025, coup d'envoi 16:15.