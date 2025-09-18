LdC : les gestes du fan de Liverpool qui a provoqué la colère de Diego Simeone à Anfield

Les images captées par les caméras lors du match d’Anfield ce mercredi soir montrent le moment précis où Diego Simeone a été confronté à un supporter de Liverpool, peu après le deuxième but de Marcos Llorente. Sur ces séquences, l’individu derrière le banc de l’Atlético effectue clairement des gestes insultants, tandis que les joueurs madrilènes célèbrent leur égalisation à 2-2. Ce comportement a visiblement provoqué la réaction immédiate et colérique de l’entraîneur argentin, qui a été retenu par les stadiers avant d’être expulsé en toute fin de rencontre.

Un scénario cruel pour l’Atlético, qui venait de subir le but vainqueur de Virgil van Dijk dans les arrêts de jeu. Si le contexte sportif a alimenté la tension, ce sont bien les images du supporter et ses gestes provocateurs qui illustrent le déclencheur du pétage de plomb de Diego Simeone. L’image reste forte, mais le Cholo a admis qu’il n’aurait pas dû régir de cette manière. Cependant, il a tout de même déclaré : « vous ne savez pas ce que c’est que d’être insulté sans arrêt pendant 90 minutes ».