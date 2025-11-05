Menu Rechercher
Commenter 6
UEFA Youth League

Youth League : l’OM concède le nul face à l’Atalanta

Par Matthieu Margueritte
Logo OM pour les 125 ans. @Maxppp

À l’instar de l’équipe première, les U19 de l’Olympique de Marseille ne brillent pas vraiment en coupe d’Europe. Battus à trois reprises en autant de rencontres, les minots recevaient l’Atalanta à Martigues avec l’espoir d’inscrire leurs premiers points.

La suite après cette publicité

Retrouvez le classement général de la Youth League

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Youth League
Marseille
Atalanta

En savoir plus sur

UEFA Youth League UEFA Youth League
Marseille Logo Marseille
Atalanta Logo Atalanta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier