Youth League : l’OM concède le nul face à l’Atalanta

À l’instar de l’équipe première, les U19 de l’Olympique de Marseille ne brillent pas vraiment en coupe d’Europe. Battus à trois reprises en autant de rencontres, les minots recevaient l’Atalanta à Martigues avec l’espoir d’inscrire leurs premiers points.

La suite après cette publicité

Retrouvez le classement général de la Youth League