Ligue des Champions

LdC : van Dijk a été choqué par Thibaut Courtois

Virgil van Dijk sous le maillot de Liverpool. @Maxppp
Liverpool 1-0 Real Madrid

Liverpool a remporté ce mardi soir son duel face au Real Madrid à Anfield (1-0), dans le cadre de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Virgil van Dijk n’a pas caché sa satisfaction après la rencontre, tout en soulignant la performance exceptionnelle de Thibaut Courtois, qui a longtemps tenu son équipe à flot. « Il a été exceptionnel ce soir, il a commencé à me donner l’impression de revivre Paris 2022 », a confié le défenseur néerlandais, en référence à la finale de C1 2022 (remportée par le Real Madrid). « Mais nous avons su trouver le chemin », a ajouté Van Dijk, rappelant que malgré la résilience du gardien belge, les Reds ont finalement trouvé la faille sur un coup franc brossé repris de la tête par Alexis Mac Allister (61e).

Du côté madrilène, Thibaut Courtois a reconnu les difficultés rencontrées face à Liverpool. « C’est dommage, j’ai essayé de tenir l’équipe, mais en deuxième mi-temps, on a fait trop de fautes près de la surface. Ils sont bons dans ce domaine et c’est comme ça qu’ils ont marqué. Nous avons assez bien défendu, mais nous avons manqué d’idées, nous avons perdu le ballon rapidement et c’était difficile. Nous devons montrer notre vrai visage, nous devons mieux jouer. Un match comme celui-ci se joue sur les détails. Il faut rester calme, on va bien. L’Olympiacos sera un autre déplacement difficile et si nous gagnons là-bas, nous serons en bonne position pour être dans les huit premiers », a expliqué le Belge, qui a pu rentrer à Madrid la tête haute.

Ligue des Champions
Liverpool
Real Madrid
Virgil van Dijk
Thibaut Courtois

