Real Madrid : la réaction amère de Thibaut Courtois

S’il y a un homme qui n’a pas grand chose à se reprocher après la défaite du Real Madrid à Liverpool (1-0), c’est bien Courtois. Le portier belge a multiplié les arrêts décisifs, et sans lui, le score aurait probablement été assez violent tant il a dégoûté les Reds. Après le match, il s’est exprimé devant les caméras de Movistar.

« C’est dommage, j’ai essayé de tenir l’équipe mais en deuxième mi-temps on a fait trop de fautes près de la surface. Ils sont bons dans ce domaine et c’est comme ça qu’ils ont marqué. Nous avons assez bien défendu, mais nous avons manqué d’idées, nous avons perdu le ballon rapidement et c’était difficile. Nous devons montrer notre vrai visage, nous devons mieux jouer. Un match comme celui-ci se joue sur les détails. Il faut rester calme, on va bien. L’Olympiacos sera un autre déplacement difficile et si nous gagnons là-bas, nous serons en bonne position pour être dans les huit premiers », a expliqué le Belge, qui rentrera à Madrid la tête haute.