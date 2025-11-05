adidas dévoile 22 nouveaux maillots pour la Coupe du Monde 2026 !

C’est le plus gros lancement jamais réalisé par adidas dans le football. Alors que la Coupe du Monde 2026 approche à grand pas, la marque allemande a décidé de frapper fort en dévoilant, d’un seul coup, les équipements domicile de 22 nations pour cette compétition. On y retrouve ainsi l’Algérie, l’Argentine, la Belgique, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, le Japon, le Mexique, l’Irlande du Nord, le Pérou, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Écosse, l’Espagne, la Suède, l’Ukraine, les Émirats arabes unis, le Venezuela et le Pays de Galles ! « Les maillots de cette collection se veulent une représentation de l’âme de chaque

nation via des couleurs et des motifs qui célèbrent des éléments clés de son identité. Le design de la tenue de chaque équipe s’inspire de l’histoire de son pays, de ses paysages célèbres, de son architecture traditionnelle et de ses maillots historiques afin de fédérer les fans autour de leur équipe nationale », explique adidas dans son communiqué.

Effectivement, on retrouve des symboles forts dans cette nouvelle collection, à commencer par le maillot de l’Allemagne, qui reprend le thème mythique des années 1990 :

Le maillot de l’Argentin célèbre lui les victoires passées de l’Argentine lors des Coupes du Monde 1978, 1986 et 2022 :

La tunique de l’Algérie, épurée et élégante, ravira les supporters des Fennecs :

Chaque tenue est équipée de la technologie de pointe CLIMACOOL d’adidas, qui offrira aux joueurs confort et fraîcheur lors de leurs matchs au Canada, au Mexique et aux États-Unis.