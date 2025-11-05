Menu Rechercher
PSG : ça se précise pour la durée de l’indisponibilité d’Hakimi

Achraf Hakimi face à Luis Diaz @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Le Paris Saint-Germain n’a pas encore communiqué officiellement sur l’état de santé d’Achraf Hakimi. Victime d’un tacle par derrière de Luis Diaz hier soir lors du match PSG-Bayern Munich (1-2), le Marocain est moins touché que prévu.

L’Équipe et RMC assurent que le latéral est victime d’une grosse entorse, mais il ne devrait pas avoir besoin de se faire opérer pour tenter de participer à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Néanmoins, il sera sans doute éloigné des terrains pendant au moins six semaines.

