OM : Aubameyang dévoile son pire club

De retour à l’Olympique de Marseille depuis cet été, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) est un homme heureux. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Dans le podcast de Troopz, il a révélé qu’il a pris une mauvaise décision en rejoignant Chelsea et Thomas Tuchel, rapidement remplacé par Graham Potter. Ses propos sont relayés par le Daily Mail.

« C’était une grosse erreur d’y aller. C’était une putain de grosse erreur. À cette époque, je traversais une mauvaise passe à Barcelone. J’ai été victime d’un cambriolage à mon domicile et le Barça devait vendre un joueur – moi ou Memphis Depay – et la seule option envisageable était Chelsea. Alors j’ai dit : "D’accord, pour ma famille, je vais déménager, même si c’est à Chelsea." Je me disais que ça pourrait peut-être aller, Olivier Giroud est passé d’Arsenal à Chelsea sans problème, mais pour moi, c’était différent.» Depuis, le Gabonais a retrouvé la joie et le bonheur à Marseille.

