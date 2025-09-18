Liverpool : la première d’Alexander Isak fait déjà beaucoup parler

483,68 millions €. Voici la somme record dépensée par Liverpool durant le dernier mercato estival. Les pensionnaires d’Anfield ont gâté Arne Slot, qui a accueilli plusieurs recrues dont Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ou encore Alexander Isak. Pour le Suédois, le club de la Mersey a dû batailler avec Newcastle, qui refusait de laisser partir son attaquant vedette. Un élément qui est allé au bras de fer avec les Magpies, qui ont finalement accepté un énorme chèque de 145 M€ pour le laisser filer le 1er septembre dernier, lors du dernier jour du mercato en Premier League. Soulagés, les Reds ont pu annoncer l’arrivée de leur nouveau numéro 9 sur la base d’un contrat à long terme.

Dans la foulée, le joueur de 25 ans a pu rejoindre la Suède pour le rassemblement du mois de septembre. Après cette coupure, il a enfin pu rejoindre son club pour commencer sa nouvelle aventure sous les ordres d’Arne Slot. Un entraîneur qui a souhaité faire preuve de patience et de prudence avant de lancer sa recrue, qui sortait d’une période de grève à Newcastle et qui n’affiche donc pas sa meilleure forme physique malgré un passage en sélection. Mardi, lors de la conférence de presse d’avant-match en Champions League, le coach néerlandais a confié à son sujet : «il fait partie de l’équipe. Il y a donc une chance qu’il joue. C’est déjà un match de Ligue des Champions très attendu et il y a une chance qu’il joue demain (hier, ndlr). La seule chose qui est sûre, c’est qu’il ne jouera pas 90 minutes.»

Isak a fait ses débuts contre l’Atlético

Il a ajouté : «pour le reste, nous verrons bien. Il doit retrouver la forme après avoir manqué quatre mois d’entraînement avec l’équipe. Il a déjà prouvé à Newcastle qu’il était assez bon pour jouer à Liverpool. Son premier défi est de retrouver la forme pour pouvoir faire ce qu’il a fait la saison dernière. Pour l’instant, Alexander est en forme, il doit ensuite retrouver la forme pour les matchs, jouer 90 minutes, puis jouer trois fois par semaine.» Hier soir, Isak, qui n’était pas dans le groupe face à Burnley le week-end dernier, était bien sur le terrain face à l’Atlético de Madrid lors de la première journée de cette nouvelle campagne de C1 (victoire 3 à 2).

Pour sa grande première sous le mythique maillot rouge du LFC, le natif de Solna était titulaire. Il a été épaulé par Mohamed Salah, Cody Gakpo ou encore Florian Wirtz. Utilisé durant un peu moins d’une heure (58 minutes de jeu), Alexander Isak a touché 25 ballons. Il n’a pas trouvé le chemin des filets mais il a tenté 2 tirs, dont 1 qui était cadré. Le Suédois a également touché 4 ballons dans la surface adverse et a donné 2 passes dans le dernier tiers du terrain. La presse anglaise, qui attendait avec impatience son baptême du feu, a analysé sa prestation. Le Liverpool Echo lui a donné un 7 et a ajouté : «pour ses débuts, il n’était visiblement pas en pleine forme, mais il a commencé à montrer de réels signes de qualité avant la pause, notamment grâce à sa relation avec Wirtz.»

La presse anglaise a apprécié ses premiers pas

Dans un autre article, le média anglais a développé le sujet. «Cela n’a peut-être duré que 58 minutes, mais c’était suffisant. Alexander Isak est désormais un joueur de Liverpool. (…) Arne Slot a choisi de lancer Isak directement dès le début du match. Et pendant la majeure partie de la demi-heure, l’international suédois ressemblait beaucoup à un joueur dont la seule apparition depuis mai a été de 18 minutes pour son pays la semaine dernière. Liverpool avait déjà marqué 2 fois avant même qu’Isak ne touche le ballon. Les plaisanteries sur la nécessité de l’attaquant ne se sont pas fait attendre. Mais il y a une raison pour laquelle les Reds ont dépensé un montant record de 145 M€ pour le faire venir de Newcastle United le jour de la date limite plus tôt ce mois-ci.»

Le LE ajoute : «ce qui est encourageant pour Liverpool, c’est que cela a commencé à devenir clair avec son entente immédiate avec Florian Wirtz. Il y a eu une légère surprise quand Isak est apparu en deuxième mi-temps, notamment compte tenu de la façon dont il était accroupi peu avant le coup de sifflet de la mi-temps. Il a été remplacé par Hugo Ekitike sous une ovation massive du public d’Anfield. C’est précisément pour ce genre de soirée qu’Isak était si désireux de rejoindre Liverpool.» De son côté, Goal, qui lui a donné un 6, a aussi apprécié ses premiers pas. «Un titulaire surprenant étant donné qu’il n’était même pas sur le banc à Turf Moor (le stade de Burnley dimanche dernier, ndlr), mais le Suédois a semblé étonnamment vif pendant ses 58 minutes d’action et semble déjà développer une bonne entente avec Wirtz.»

Arne Slot a été surpris par le Suédois

Même note pour le Daily Express qui a précisé : «compte tenu du fait que l’attaquant suédois a peu joué cette saison, ce n’était pas une mauvaise première apparition pour son nouveau club. Il a eu quelques occasions en première période, mais elles n’ont pas vraiment inquiété le gardien de l’Atlético.» The Sun a aussi apprécié ses débuts. «Isak a montré qu’il avait la vision et le toucher nécessaires pour appuyer les affirmations de son manager (sur le fait qu’il est le meilleur attaquant du monde, ndlr) au fur et à mesure que le match avançait. Trois minutes avant la pause, il a fait preuve d’une réelle classe dans la manière dont il a récupéré une passe d’un autre nouveau talent, Florian Wirtz. Depuis le bord de la surface, le retour d’Isak était parfait.»

Interrogé sur les débuts de son joueur, Arne Slot a avoué : «j’ai été positivement surpris par la forme physique d’Alexander pendant les 60 minutes. Bien qu’il ne se soit entraîné que pendant deux semaines, il a beaucoup de matches à son actif dans cette ligue. Je n’ai pas été surpris par sa qualité, on le sait tous. C’est toujours agréable de voir un joueur débuter comme il a débuté. Ekitike a débuté de la même manière. C’était un bon début, seulement 60 minutes, et maintenant il faut le faire progresser. Il ne jouera pas 90 minutes contre Everton. L’une des choses dont vous avez besoin si vous voulez concourir pour la Premier League et les coupes, c’est la mentalité, la forme physique et la qualité, et aujourd’hui nous l’avons vu.» Attendu à Liverpool, Isak compte bien monter en puissance et montrer qu’on a eu raison de miser autant sur lui.