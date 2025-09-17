Ligue des Champions : le Bayern Munich dompte Chelsea, Liverpool s’offre l’Atlético sur le fil, Thuram et l’Inter Milan matent l’Ajax Amsterdam

La première journée de la Ligue des Champions se poursuivait. Après six matches hier et deux en début de soirée avec les nuls entre l’Olympiakos et Pafos (0-0) ainsi qu’entre le Slavia Prague et Bodo/Glimt (2-2), c’était le moment de laisser place à une soirée de chocs. Le champion en titre, le Paris Saint-Germain a défié l’Atalanta dans un match animé et s’est largement imposé 4-0. Dans le même temps, le Bayern Munich défiait Chelsea dans une rencontre qui rappelait la finale de l’édition 2012. Ces deux prétendants au titre final étaient attendus au tournant. Et Chelsea se mettait déjà en situation de frappe rapidement, mais Enzo Fernandez était repris par la superbe intervention de Konrad Laimer (7e). Chelsea insistait et Cole Palmer tentait un centre dangereux, mais Dayot Upamecano surgissait devant Enzo Fernandez (15e). Puis Marc Cucurella voyait sa tête passer à côté du cadre (16e). Malmené, le Bayern Munich allait finalement surprendre son monde grâce à son nouveau leader Michael Olise. D’un débordement côté droit, il entrait dans la surface et centrait devant le but. Sous la pression de Dayot Upamecano, Trevoh Chalobah allait marquer contre son camp (1-0, 20e). Juste derrière, Harry Kane obtenait un penalty seul comme un grand face à Moises Caicedo avant d’ajuster Robert Sanchez sur la droite (2-0, 27e).

La suite après cette publicité

Dos au mur, Chelsea allait toutefois retrouver des couleurs grâce à son patron Cole Palmer. Ce dernier s’appuyait sur Malo Gusto sur la droite de la surface avant d’ajuster Manuel Neuer d’un missile dans la lucarne gauche (2-1, 29e). Cela avait le mérite de piquer le Bayern Munich qui terminait le premier acte avec deux bonnes possibilités, mais Laimer croisait trop (37e) tout comme Michael Olise (42e). Après la pause, le Bayern Munich allait encore prendre le match à son compte. Sur un contre mené par Konrad Laimer, Harry Kane prenait sa chance, mais Robert Sanchez intervenait (57e). Le portier espagnol était de nouveau impeccable quelques secondes plus tard face à Michael Olise (59e). Finalement, les Bavarois allaient pousser Chelsea à la faute. Sur une mauvaise passe en retrait de Malo Gusto, Harry Kane allait récupérer pour ajuster le gardien (3-1, 63e). Juste derrière, Michael Olise avait la possibilité de tuer le suspense, mais Robert Sanchez maintenait les Blues dans la partie (66e). La révolte de Chelsea était trop faible. Cole Palmer allait réduire l’écart en fin de match mais son but était refusé pour hors-jeu (89e). Le Bayern Munich débute parfaitement dans la compétition avec ce succès 3-1.

Liverpool crucifie l’Atlético, Thuram lessive l’Ajax Amsterdam

Dans le même temps, Liverpool recevait l’Atlético de Madrid dans un choc qui avait fière allure. Portés par leur mercato XXL, les Reds disputaient leur premier match avec le buteur Alexander Isak. Et cet ajout qualitatif n’a pas perturbé la machine d’Arne Slot bien au contraire. Les Scousers allaient vite prendre l’avantage. Devant la surface côté droit, Mohamed Salah bottait un coup franc qui était dévié victorieusement par Andrew Robertson sur la droite du but (1-0, 4e). Juste derrière Mohamed Salah se fendait d’un numéro en provoquant dans la surface où il retrouvait Ryan Gravenberch qui lui redonnait. D’un tir croisé, l’Égyptien allait conclure sur la gauche du but (2-0, 6e). Par la suite, l’Atlético de Madrid allait tout doucement mettre un peu plus le pied sur le ballon, mais Giacomo Raspadori voyait son tir être capté par Alisson Becker (17e) avant que Nico Gonzalez frappe au-dessus du but anglais (26e).

La suite après cette publicité

Liverpool allait répondre immédiatement en obtenait un penalty après une main de Clément Lenglet avant que cette décision soit déjugée (37e). Puis Alexander Isak voyait son tir passait à droite du but (39e). Cependant, l’Atlético de Madrid allait bien réduire l’écart avant la pause avec une offrande de Giacomo Raspadori pour Marcos Llorente dont le tir terminait au fond du but côté droit (2-1, 45e +3). Au retour des vestiaires, l’Atlético de Madrid tentait d’égaliser sans vraiment gêner les Reds. Au contraire, les initiatives anglaises étaient plus tranchantes et Mohamed Salah allait heurter le poteau droit (65e). Pas à l’abri, Liverpool tentait de creuser l’écart quand les Colchoneros restaient en alerte pour essayer d’égaliser en transition. Et les Reds se faisaient surprendre sur cette frappe de Marcos Llorente à l’entrée de la surface qui se logeait sur la gauche du but d’Alisson Becker (2-2, 81e). Et alors qu’on voyait Liverpool fléchir, les Reds ont piqué sur un corner de Dominik Szoboszlai que Virgil van Dijk a repris victorieusement de la tête (3-2, 90e +2). Les Reds auraient même pu marquer un quatrième but en contre mais Hugo Ekitike manquait sa reprise suite au centre de Mohamed Salah et frappait au-dessus de la cage (90e +6). Liverpool débute par une belle victoire 3-2 contre l’Atlético de Madrid.

Enfin, le finaliste perdant de la dernière édition, l’Inter Milan allait aux Pays-Bas défier l’Ajax Amsterdam, de retour dans la compétition après deux années d’absence. Et le début de rencontre était peu animé à l’image d’une frappe d’Anton Gaaei qui s’envolait (14e). Des tentatives lointaines et un vrai duel tactique qui ne laissait que peu de place aux occasions franches. Marcus Thuram était trouvé sur la droite de la surface par Nicolo Barella mais son tir croisé passait à droite du but ajacide (33e). Juste derrière, le Français allait obtenir un penalty face à Youri Baas mais celui-ci était déjugé par l’arbitrage vidéo (36e). Montant en puissance, l’international tricolore allait marquer de la tête sur un corner frappé au premier poteau. Le coup de casque de Marcus Thuram terminait au fond (1-0, 42e). En seconde période, Marcus Thuram voyait double sur corner avec une tête plein axe devant le but qui se logeait sur la gauche de la cage (2-0, 47e). Un avantage décisif pour l’Inter Milan qui allait par la suite gérer ce score pour s’imposer 2-0.

La suite après cette publicité

Les matches de la soirée