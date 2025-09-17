Menu Rechercher
3 - 1
87'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 1re journée
Bayern Munich
3 - 1
MT : 2-1
87'
Chelsea
Temps forts
63'
3 - 1
H. Kane
mi-temps
2 - 1
29'
2 - 1
(PD M. Gusto) C. Palmer
27'
2 - 0
H. Kane (SP)
21'
1 - 0
T. Chalobah (CSC)
Classement live 3 Bayern Munich 3 32 Chelsea 0
Possession 58% Bayern Munich Chelsea
Tirs 15 10 6 5 2 8
Grosses occasions créées 75% Bayern Munich 3 Chelsea 1
Compositions Bayern Munich 4-2-3-1 Chelsea 4-2-3-1
Grosses occasions créées
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 1 #2 Logo Chelsea FC Cole Palmer 1 #3 Logo Bayern Munich Harry Kane 1
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Harry Kane 3/5 60% #2 Logo Chelsea FC Cole Palmer 1/2 50% #3 Logo Bayern Munich Luis Díaz 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 2 #2 Logo Chelsea FC João Pedro 2 #3 Logo Chelsea FC Pedro Neto 2
Fautes subies
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 3 #2 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 2 #3 Logo Chelsea FC Marc Cucurella 2
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 0/2 0% #2 Logo Bayern Munich Michael Olise 1/5 20%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 4/4 100% #2 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 4/5 80% #3 Logo Bayern Munich Harry Kane 6/9 67%
Interceptions
#1 Logo Chelsea FC Malo Gusto 3 #2 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 3 #3 Logo Chelsea FC Reece James 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Harry Kane 3/4 75% #2 Logo Chelsea FC Trevoh Chalobah 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 0/6 0% #2 Logo Bayern Munich Konrad Laimer 0/5 0% #3 Logo Chelsea FC Pedro Neto 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Bayern Munich Konrad Laimer 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Chelsea FC Trevoh Chalobah 40/41 98% #2 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 59/62 95% #3 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 35/37 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 22

Série en cours
V
V
V
V
V
N
V
V
N
V
Rencontres précédentes
100% 3 Victoires 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Raphaël Guerreiro Raphaël Guerreiro Blessure aux côtes Sacha Boey Sacha Boey Inconnu Jamal Musiala Jamal Musiala Blessure à la cheville Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers Alphonso Davies Alphonso Davies Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure à la cuisse Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Estêvão Estêvão Maladie Levi Colwill Levi Colwill Lésion du ligament croisé antérieur du genou Liam Delap Liam Delap Ischio-jambiers

Barragan 22:10 On nous a bassiné avec le mondial des clubs, comme si c'était un trophée prestigieux. Et puis bon, vu tout ce qu'ils dépensent, c'est un peu logique aussi d'attendre des résultats. Nous on nous a attaqué sans cesse sur ce plan 1 Répondre
Match Bayern Munich - Chelsea en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 17 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Chelsea (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et Chelsea. Ce match aura lieu le mercredi 17 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Chelsea.

Arbitres

José María Sánchez Martínez arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Iñigo Prieto López de Ceraín arbitre assistant
Raúl Cabañero Martínez arbitre assistant
Guillermo Cuadra Fernández quatrième arbitre
Rob Dieperink arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Arena München
Allianz Arena
  • Année de construction : 2005
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75024
  • Affluence moyenne : 56704
  • Affluence maximum : 75000
  • % de remplissage : 77

Date 17 septembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ SPORT
Code BAY-CHE
Zone Europe
Équipe à domicile Bayern Munich
Équipe à l'extérieur Chelsea
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
