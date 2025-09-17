Prono
Match Bayern Munich - Chelsea en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 17 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Chelsea (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et Chelsea. Ce match aura lieu le mercredi 17 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Chelsea.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et Chelsea en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Bayern Munich Chelsea en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayern Munich et Chelsea ?
Bayern Munich : le coach V. Kompany a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, J. Stanišić, J. Tah, D. Upamecano, K. Laimer, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, S. Gnabry, M. Olise, H. Kane.
Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par E. Maresca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, T. Chalobah, T. Adarabioyo, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, Pedro Neto, E. Fernández, C. Palmer, João Pedro.
- Qui arbitre le match Bayern Munich Chelsea ?
José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bayern Munich Chelsea ?
München accueille le match au Allianz Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich Chelsea ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Bayern Munich ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Bayern Munich : H. Kane 27' (sp.) 63'.
- Qui a marqué le but pour Chelsea ?
Un seul but a été inscrit pour Chelsea par C. Palmer 29'.