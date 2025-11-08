Menu Rechercher
Ligue des Champions

Jamie Carragher a été bloqué par Manchester City et l’UEFA

Par Allan Brevi
1 min.
Jamie Carragher, ancien de Liverpool @Maxppp
Man City 4-1 Dortmund

Jamie Carragher a été empêché par Manchester City et l’UEFA d’accéder au parcage visiteurs lors du match de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, malgré sa volonté de soutenir les fans allemands. L’ancien défenseur de Liverpool, devenu consultant, avait rejoint les supporters pour défiler du centre-ville jusqu’à l’Etihad Stadium, mais sa demande d’assister au match depuis la tribune visiteur a été refusée, les autorités craignant des tensions et jugeant incompatible son rôle médiatique avec le fait de soutenir l’équipe adverse selon les informations du Daily Mail.

Lors de cette promenade, Carragher a reçu une écharpe de Dortmund, chanté avec les supporters et brandi un fumigène jaune, se remémorant sa fameuse soirée de 2024 dans le « Yellow Wall » contre le PSG. Malgré l’interdiction, il a décrit l’expérience comme « fantastique », tout en admettant avoir souffert d’une gueule de bois après avoir consommé plusieurs pintes de bière.

Pub. le - MAJ le
