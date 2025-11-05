Menu Rechercher
Ligue des Champions

Manchester City - Dortmund : les compositions officielles

Par Maxence Venot
1 min.
Erling Haaland avec Manchester City @Maxppp
Le gagnant pourrait intégrer le top 5. Dans cette phase de championnat de Ligue des Champions, Manchester City accueille le Borussia Dortmund pour le compte de la 4ème journée et les deux équipes ont, avant la rencontre, exactement le même bilan sur la scène européenne : deux victoires, un match nul et aucune défaite. Les Skyblues ont battu le Napoli (2-0) et Villarreal (0-2) mais ont été accrochés par l’AS Monaco (2-2) tandis que le BVB a disposé de Copenhague (2-4) et l’Athletic Club de Bilbao (4-1) mais a buté sur la Juventus (4-4). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato et le coup d’envoi est prévu à 21h à l’Etihad Stadium.

Pour ce match, Pep Guardiola est privé de Kovacic et Phillips et aligne un 4-2-3-1 avec Donnarumma dans les buts et une défense Nunes, Stones, Gvardiol et O’Reilly. Nico et Reijnders forment le double-pivot tandis que Savinho, Foden et Doku seront en soutien de Haaland, seul en pointe. Cherki débute donc sur le banc tout comme Ruben Dias et Bernardo Silva. En face, Niko Kovac ne peut compter sur Brandt, Duranville, Ozcan et Sule, tous blessés, et aligne un 3-4-3 avec Kobel dans les cages et une défense à trois Anton-Schlotterbeck-Bensebaini. Ryerson et Svensson occuperont les couloirs tandis que Nmecha et Sabitzer évolueront dans le cœur du jeu. Enfin, Adeyemi et Beier alimenteront Guirassy, seul à la pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Manchester City : Donnarumma - Nunes, Stones, Gvardiol, O’Reilly - Reijnders, Nico - Savinho, Foden, Doku - Haaaland

Dortmund : Kobel - Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Ryerson, Nmecha, Sabitzer, Svensson - Adeyemi, Guirassy, Beier

