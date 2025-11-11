Menu Rechercher
Commenter 9
Le vestiaire du Real Madrid ne serait pas convaincu par Xabi Alonso

Par André Martins
Xabi Alonso @Maxppp

Que faut-il faire de plus pour satisfaire les stars du Real Madrid ? Malgré la première place actuelle en Liga, en remportant haut la main le Clasico contre le FC Barcelone (2-1), ainsi qu’une place dans le top 8 de la phase de groupes de la Ligue des champions, avec un seul revers contre Liverpool (1-0), l’entraîneur madrilène Xabi Alonso ne ferait pas l’unanimité auprès de ses joueurs.

C’est du moins ce qu’affirme le journaliste Josep Pedrerol dans El Chiringuito : «En ce moment, Xabi Alonso est contesté dans le vestiaire du Real Madrid». Lors d’émissions précédentes, il avait déjà été évoqué une certaine froideur du technicien espagnol au moment de communiquer qui mettrait mal à l’aise certains joueurs. Plus récemment, Vinicius se serait plaint des choix d’Alonso en plein match contre le Rayo Vallecano ce week-end (0-0).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
