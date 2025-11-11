Menu Rechercher
Barça : Robert Lewandowski n’a pas encore fait son choix

Par Dahbia Hattabi
Robert Lewandowski

De passage en conférence de presse, Robert Lewandowski a été invité à évoquer son avenir, lui dont le bail prendra fin en juin prochain au FC Barcelone. «Je ne connais toujours pas la réponse. C’est pourquoi je ne suis pas pressé. Je suis en paix avec moi-même. Et c’est le plus important. Même si, par exemple, le club me contactait maintenant, je ne répondrais toujours pas à cette question. Parce que je dois aussi savoir ce qui est le mieux pour moi. Pour l’instant, je suis calme, je ne suis pas pressé et, pour le moment, je n’attends rien de plus.»

Pourtant, en Espagne, El Desmarque assure que l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Bayern Munich est prêt à rempiler une saison de plus chez les pensionnaires du Camp Nou. Mais le Polonais de 37 ans, auteur de 7 buts en 12 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, n’a visiblement pas encore tranché selon ses dires.

Pub. le - MAJ le
