Le PSG a 8 concurrents pour un crack de 16 ans

Le Paris Saint-Germain prépare l’avenir. La semaine dernière, Sport Bild a révélé que les pensionnaires du Parc des Princes surveillent de très près le jeune Kennet Eichhorn. Âgé de 16 ans, le joueur fait le bonheur du Hertha Berlin, qui aurait fixé son prix à 20 M€. Mais ce mardi, Sky Germany fait de nouvelles révélations sur le sujet. Tout d’abord, le prix du crack allemand sera moins important cet été. En effet, il a une clause lui permettant de rejoindre un club participant à la Ligue des Champions contre un chèque compris entre 10 et 12 M€. Mais cela dépendra de la destination choisie par le joueur.

Et on peut dire qu’il a l’embarras du choix. Neuf écuries sont déjà sur les rangs. Ainsi, en plus de Paris, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, l’Eintracht Francfort, le RB Leipzig, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United sont sur le coup. Le PSG a donc de la concurrence pour s’offrir Kennet Eichhorn, qui a d’ailleurs été supervisé à plusieurs reprises.