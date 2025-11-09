Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Le magnifique hommage des supporters de Manchester City à Pep Guardiola

Par Kevin Massampu
1 min.
Guardiola @Maxppp
Man City 3-0 Liverpool

Soir de fête pour Pep Guardiola. L’actuel entraîneur de Manchester City fête actuellement son 1000e match en tant qu’entraîneur principal, à l’occasion de la réception de Liverpool, pour le compte de la 11e journée de Premier League. L’ex-entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a reçu un bel hommage des supporters citzyens à l’Etihad Stadium, avec deux magnifiques tifos.

La suite après cette publicité
Manchester City
We’ve got Guardiola 🩵

Congratulations on reaching 1000 matches as a manager, @PepTeam 👏
Voir sur X

Sur la tribune latéral gauche, il est inscrit « Més que un entranordor » (« Plus qu’un entraîneur », en catalan) tandis que sur la tribune centrale, il est écrit « We have got Guardiola » (« Nous avons Guardiola », en anglais), une référence à la chanson des fans de Manchester City en son nom. Il s’agit par ailleurs du 550e match de Guardiola sur le banc de City, avec qui il a notamment remporté une Ligue des Champions (2023) et six Premier League (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Pep Guardiola

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Pep Guardiola Pep Guardiola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier