Le magnifique hommage des supporters de Manchester City à Pep Guardiola

Soir de fête pour Pep Guardiola. L’actuel entraîneur de Manchester City fête actuellement son 1000e match en tant qu’entraîneur principal, à l’occasion de la réception de Liverpool, pour le compte de la 11e journée de Premier League. L’ex-entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a reçu un bel hommage des supporters citzyens à l’Etihad Stadium, avec deux magnifiques tifos.

La suite après cette publicité

Sur la tribune latéral gauche, il est inscrit « Més que un entranordor » (« Plus qu’un entraîneur », en catalan) tandis que sur la tribune centrale, il est écrit « We have got Guardiola » (« Nous avons Guardiola », en anglais), une référence à la chanson des fans de Manchester City en son nom. Il s’agit par ailleurs du 550e match de Guardiola sur le banc de City, avec qui il a notamment remporté une Ligue des Champions (2023) et six Premier League (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024).